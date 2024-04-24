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В Госдуму внесли законопроект о демобилизации многодетных отцов

В Госдуму внесли законопроект о демобилизации многодетных отцов

Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина и член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов внесли в Госдуму законопроект о досрочном увольнении мобилизованных отцов, ставших многодетными в течение года с момента призыва.

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