В Госдуму внесли законопроект о демобилизации многодетных отцов

Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина и член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов внесли в Госдуму законопроект о досрочном увольнении мобилизованных отцов, ставших многодетными в течение года с момента призыва.