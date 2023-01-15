МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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Весенний «Герасимовский прорыв» — чего боится Запад

Весенний «Герасимовский прорыв» — чего боится Запад

Чем разнообразнее техника, поставляемая натовцами, тем дальше Украина от создания реально боеспособной армии Константин Ольшанский На фото: министр обороны Германии Кристин Ламбрехт на презентации боевых машин пехоты (БМП) Marder в Мариенберге.

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