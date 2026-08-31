Танец от Виктории Бони и видеодневник Федука: звёзды прощаются с летом в соцсетях

Сегодня, 31 августа, звёзды публикуют фотографии и видео, на которых запечатлены моменты уходящего лета.
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