Антон Шкаплеров: улицы должны носить имена людей науки

В настоящее время инициативная группа собирает подписи в поддержку названия улицы в честь Лозино-Лозинского Летчик-космонавт, Герой России Антон Шкаплеров поддержал инициативу работников НПО «Молния» назвать одну из улиц Северо-западного округа в честь Глеба Лозино-Лозинского, главного конструктора и генерального директора, возглавлявшего предприятие в период разработки легендарного «Бурана».