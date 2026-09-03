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Аргументы и Факты

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Президент Индонезии поблагодарил Путина за приглашение на ВЭФ

Президент Индонезии Прабово Субианто выразил благодарность главе российского государства Владимиру Путину за приглашение на XI Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке.

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