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Царьград

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Сахалин запустит первый поезд на водороде к концу 2026 года

Сахалин запустит первый поезд на водороде к концу 2026 года

Сергей Пикин рассказал о перспективах внедрения водородных поездов. В Сахалинской области ожидается запуск первого поезда на водороде к концу 2026 года.

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