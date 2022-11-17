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Рагнар, Тор и Малина: в московском ЗАГСе назвали необычные имена, которые дают младенцам

Рагнар, Тор и Малина: в московском ЗАГСе назвали необычные имена, которые дают младенцам

В Москве молодые родители все чаще называют детей необычными именами. Согласно данным столичного ЗАГСа, с начала 2022 года по одному мальчику назвали Аполлоном, Одиссеем, Львом Августом, Даниэлем Робертом, Филиппом Эндрю, Ахиллесом, Ноем и Тором.

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