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Антифашист

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Террористическая статья в 14 лет: подростков всё чаще вовлекают в преступления

Террористическая статья в 14 лет: подростков всё чаще вовлекают в преступления

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против 16-летнего жителя Севастополя. Как сообщили в ГСУ СК по Крыму и Севастополю, подростка обвиняют в участии в террористической организации.

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