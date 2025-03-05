В Нижнем Тагиле прошли учения по подавлению массовых беспорядков

Сотрудники ГУФСИН, Росгвардии и полиции 4 марта провели тактико-строевые учения, отработав действия при групповых неповиновениях осужденных и заключенных, рассказали в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области.
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