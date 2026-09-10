Пол Гриффитс: Аэропорты Дубая подверглись 17 ракетным ударам

Аэропорты Дубая подверглись 17 ракетным ударам во время конфликта на Ближнем Востоке, сообщил Пол Гриффитс из Dubai Airports.
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