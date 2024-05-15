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  • Eduard
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«Важнейший рубеж ВСУ прорван, ночь для врага была ужасной»: Российские десантники ворвались в Часов Яр: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 15.05.24 г.

«Важнейший рубеж ВСУ прорван, ночь для врага была ужасной»: Российские десантники ворвались в Часов Яр: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 15.05.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 15 мая 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 15.

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Eduard
Молодцы!
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