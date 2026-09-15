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Дмитриев оценил фото Стубба и Мерца с топором

Дмитриев оценил фото Стубба и Мерца с топором

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на фотографию президента Финляндии Александра Стубба и канцлера Германии Фридриха Мерца с декоративным топором на стене позади них.

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