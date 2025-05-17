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Евгений Мураев: Зеленский – британский мальчик на лужайке войны

Евгений Мураев: Зеленский – британский мальчик на лужайке войны

Как кризис переговоров в Стамбуле отражает внутренние конфликты украинской элиты? Как трансформация Зеленского в «британского мальчугана» повлияла на ход войны? Как Штаты и их агенты влияния формируют политику Украины в условиях войны? Переговоры в Стамбуле и их последствия, если посмотреть на ситуацию под другим углом, показывают, что разногласия существуют и внутри украинской правящей элиты.

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