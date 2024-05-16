Дороги в Швейцарии ремонтируют без перекрытия движения: автомобили едут поверх ремонта. Видео

У нас как перекроют трассу Дон, так пробка на несколько часов. И умеют перекрывать любые дороги, чтоб обязательно пробка была.

igor laptev

нормальный ход нам бы так. сдаётся мне дорожники в залупу полезут. дабы помешает привычному распилу бабла. кстати закралась мысль, что дорожники заведомо и изначально строят дорогу так что-бы она максимально быстро потребовала ремонта!... эээх кто-бы из антикоррупционного комитета работу предложил! (под грамотной легендой.) я на любые операции против сложившего блядства