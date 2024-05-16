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Дороги в Швейцарии ремонтируют без перекрытия движения: автомобили едут поверх ремонта. Видео

Дороги в Швейцарии ремонтируют без перекрытия движения: автомобили едут поверх ремонта. Видео

Ремонтные работы на дорогах в Швейцарии вышли на новый уровень, притом буквально. Для починки дорожного полотна здесь не перекрывают движение: автомобили используют обе полосы со скоростью в 100 км/ч, но едут поверх особой конструкции — на видео удалось снять ее монтаж.

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Комментарии
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Алексей Рэдс
Не&#39;меньше становится пробок, а просто непоявляются новые. 😉
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19 час.
М
ММ
У нас как перекроют трассу Дон, так пробка на несколько часов. И умеют перекрывать любые дороги, чтоб обязательно пробка была.
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17 час.
igor laptev
нормальный ход нам бы так. сдаётся мне дорожники в залупу полезут. дабы помешает привычному распилу бабла. кстати закралась мысль, что дорожники заведомо и изначально строят дорогу так что-бы она максимально быстро потребовала ремонта!... эээх кто-бы из антикоррупционного комитета работу предложил! (под грамотной легендой.) я на любые операции против сложившего блядства
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8 час.

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