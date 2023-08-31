Военное обозрение

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Под Угледаром в районе дач у Никольского морпехи 155-й гвардейской бригады ТОФ заняли несколько опорников ВСУ

Под Угледаром в районе дач у Никольского морпехи 155-й гвардейской бригады ТОФ заняли несколько опорников ВСУ

Пока натовские союзники и киевские правители перекладывают друг на друга вину за провальное контрнаступление, которое буксует на месте уже без нескольких дней три месяца, обстановка на фронте за минувшие сутки существенных изменений не претерпела.

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