Шольц раскрыл одну деталь телефонного разговора с Путиным

В ходе разговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем президент России Владимир Путин не показывал своего согласия на какой-либо вариант урегулирования украинского конфликта, кроме принуждения Киева к миру.
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