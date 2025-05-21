Степашин: Крым мог стать российским ещё в 1991 году

Крым мог стать российским ещё в 1991 году, при распаде Советского Союза. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил председатель Ассоциации юристов России, экс-председатель правительства Сергей Степашин на полях Петербургского международного юридического форума.
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