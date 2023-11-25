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Петр Ян: «Некоторые люди после леща приходят в чувства, жизнь становится прекраснее»

– На улице вас оскорбил неадекватный человек. Ваши действия – промолчать и уйти или вступить в конфликт? – Смотря что за ситуация, что за человек.

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