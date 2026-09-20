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Удары России поставили крест на сталелитейной промышленности Украины

Удары России поставили крест на сталелитейной промышленности Украины

На Украине больше нет сталелитейной промышленности, Россия полностью уничтожила эту отрасль, заявил руководитель офиса генерального директора горно-металлургической группы «Метинвест» Александр Водолиз.

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