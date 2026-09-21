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«Справедливая Россия» не проходит в самарский парламент по итогам подсчета голосов

«Справедливая Россия» не проходит в самарский парламент по итогам подсчета голосов

САМАРА, 21 сентября, ФедералПресс. Партия «Единая Россия» побеждает на выборах в Самарскую губернскую думу, набирая 57,01 % голосов по итогам обработки 99,31 % протоколов.

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