Кавалер с сайта знакомств изнасиловал девушку в квартире на Комендантском, а потом отвез домой. Вечером 17 марта заявительница сообщила правоохранителям, что стала жертвой изнасилования.
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Кавалер с сайта знакомств изнасиловал девушку в квартире на Комендантском, а потом отвез домой. Вечером 17 марта заявительница сообщила правоохранителям, что стала жертвой изнасилования.