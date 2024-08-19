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Закон, порядок, государство

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  • Константин Самарин
    Может, лучше-бы они совершенствовали эти навыки в Курской области?Снайперы армейско...
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Снайперы армейского корпуса ВВО на Сахалине совершенствуют свои профессиональные навыки

Снайперы армейского корпуса ВВО на Сахалине совершенствуют свои профессиональные навыки

На специально подготовленной площадке для снайперов установили различные мишени, имитирующие силу условного противника.

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Комментарии
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Константин Самарин
Может, лучше-бы они совершенствовали эти навыки в Курской области?
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