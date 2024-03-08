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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Быков о Ротенберге: «Он сложившийся руководитель. Не могу дать оценку его тренерской деятельности, потому что не знаю разделение функций в СКА. Там очень опытный штаб»

СКА ведет 3-1 в серии первого раунда плей-офф-2024 против «Торпедо». – Ротенберг прогрессирует как главный тренер СКА? – Считаю, что он сложившийся руководитель.

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