Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Общество«Мама хочет в гости к внуку, но мне она не нужна!»— …Ой, я вообще до двадцати лет жила под тотальной гиперопекой! – рассказывает двадцатидевятилетняя Маргарита.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТатьяна ЧувьюроваСочувствую. Можно, конечно, встретить на вокзале с обратным билетом. Жестоко, но это лучше, чем на нервной почве родить раньше времени или потерять молоко.МТМарина ТомашевскаяРаз и навсегда ответить маме, что её пребывание будет ограничено 2-3 днями, и то только когда пройдёт период новорожденности ( месяц ) у ребёнка и когда семья с новорожденным придёт в себя после его рождения. Категорически заявить маме, что без определения хозяевами даты её приезда её на порог не пустят. Я со своей мамой подобное проходила…ВГВиктор ГМаргарита ты не благодарная с...у..ка. тебя мать одна гостила никто ей не помогал, тем не менее ты жила в достатке с тебя пылинки сдавали.Марина КорякинаНайдите маме мужика....Татьяна КочеваМаме надо набраться терпения, и отрезать свои отношения с дочерью. Как бы это не тяжко было.Татьяна КочеваК, дочери вопрос. Если такая плохая мать, зачем адрес говорила. Жаловаться на мать, стыдно, и гнустно.Татьяна НикольМаме надо угомониться и не лезть в жизнь молодых.Попросят....можно и помочь.Люся Люсяесли тупая мамаша отравляет жизнь молодым, надо обрубать эти отношения безжалостно. Зачем дала ей адрес?Комментировать
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