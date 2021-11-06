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«Мама хочет в гости к внуку, но мне она не нужна!»

«Мама хочет в гости к внуку, но мне она не нужна!»

— …Ой, я вообще до двадцати лет жила под тотальной гиперопекой! – рассказывает двадцатидевятилетняя Маргарита.

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Татьяна Чувьюрова
Сочувствую. Можно, конечно, встретить на вокзале с обратным билетом. Жестоко, но это лучше, чем на нервной почве родить раньше времени или потерять молоко.
Марина Томашевская
Раз и навсегда ответить маме, что её пребывание будет ограничено 2-3 днями, и то только когда пройдёт период новорожденности ( месяц ) у ребёнка и когда семья с новорожденным придёт в себя после его рождения. Категорически заявить маме, что без определения хозяевами даты её приезда её на порог не пустят. Я со своей мамой подобное проходила…
Виктор Г
Маргарита ты не благодарная с...у..ка. тебя мать одна гостила никто ей не помогал, тем не менее ты жила в достатке с тебя пылинки сдавали.
Марина Корякина
Найдите маме мужика....
Татьяна Кочева
Маме надо набраться терпения, и отрезать свои отношения с дочерью. Как бы это не тяжко было.
Татьяна Кочева
К, дочери вопрос. Если такая плохая мать, зачем адрес говорила. Жаловаться на мать, стыдно, и гнустно.
Татьяна Николь
Маме надо угомониться и не лезть в жизнь молодых.Попросят....можно и помочь.
Люся Люся
если тупая мамаша отравляет жизнь молодым, надо обрубать эти отношения безжалостно. Зачем дала ей адрес?

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