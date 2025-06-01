Эквадор решил применить искусственный интеллект в войне с наркокартелями

Соглашение с американской технологической компанией Palantir о внедрении передовых систем искусственного интеллекта для обеспечения соблюдения таможенных правил, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и контрабандой подписало правительство Эквадора, 30 мая сообщает The Rio Times.
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