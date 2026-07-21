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Газета.ру

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Аналитик Евсеев назвал стрельбу корабля ВС РФ у Британии предупреждением Лондону

Аналитик Евсеев назвал стрельбу корабля ВС РФ у Британии предупреждением Лондону

Учебные стрельбы российского военного корабля "Неустрашимый" в международных водах около британского города Плимут являются предупреждением Лондону и сигналом о готовности защищать российское судоходство.

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