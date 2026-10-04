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Тульские новости

60 подписчиков

Жительница Плавска отсудила 60 тысяч за нападение собак

Жительница Плавска отсудила 60 тысяч за нападение собак

Стая бездомных собак в Плавске покусала женщину, ей потребовался курс прививок от бешенства. За последние месяцы в городе от нападений пострадали более 30 человек.

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