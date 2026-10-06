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Аргументы и Факты

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Овечкин признался, что решение уйти из НХЛ далось ему тяжело

Овечкин признался, что решение уйти из НХЛ далось ему тяжело

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что решение завершить карьеру в Национальной хоккейной лиге далось ему тяжело.

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