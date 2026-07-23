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Спутник

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Почему враг атакует именно Wildberries, а не Ozon?

Почему враг атакует именно Wildberries, а не Ozon?

Почему враг атакует склады именно Wildberries, объяснил Никита Комаров. Оказывается, у Ozon есть преимущество, которое раскрылось только в военное время.

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Комментарии
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Надежда
Вы можете обсуждать что хотите и с кем хотите, но не со мной. Я не искала собеседника, потому давайте уже, наконец, закончим &quot;толочь воду в ступе&quot;, повторяя одно и то же по 10-му кругу. Удачи!
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1 м.
HotRS
Удачи.
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1 м.
Владимир Аверков
это фраза Горбачёва....учите матчасть...и её применяют для сарказма,если Вы знаете,что это такое...
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3 н.