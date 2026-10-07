ВС России поразили предприятия по производству «Фламинго» и БПЛА на Украине

Российские военные поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет «Фламинго» и беспилотников.
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