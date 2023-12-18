Разбираем тему " Отток капитала: куда и почему уходят деньги из страны "

А 300 ярдов зелени, на которые наложили лапы "партнеры", тоже ВНЕШИНЕ НАКОПЛЕНИЯ ?????? Ситуация с "партнерами" давно была накалена до предела, а у нас ВНЕШИНЕ НАКОПЛЕНИЯ В ЛИПКИХ ЛАПАХ ПАРТНЕРОВ ????

чё, бандерлог, всё ещё на укропном изъясняешься? Скоро Русский солдат к тебе придёт и у тебя будет 2 пути - сбежать в евро-рейх или повеситься

НГ

Николай Громославский

Один из признаков капиталистического развития-это вывоз капитала за границу(Маркс, Энгельс, Ленин). Мы это проходили в советское время в школе и в институтах.Единственный способ избавиться от "удушающей удавки" для страны -это реставрация социалистических ценностей, как это было в Советском союзе. Наши чиновники как ладана бояться левого поворота в развитии страны, так как придётся ответить народу, которого на протяжении многих лет не замечали за свои антинародные действия.