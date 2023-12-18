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Разбираем тему " Отток капитала: куда и почему уходят деньги из страны "

Разбираем тему " Отток капитала: куда и почему уходят деньги из страны "

Vik Многие любят повыть на тему " Из России выводят капитал " , так  разберемся. Отток капитала: куда и почему уходят деньги из страны В новостях говорят про отток капитала.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
А 300 ярдов зелени, на которые наложили лапы &quot;партнеры&quot;, тоже ВНЕШИНЕ НАКОПЛЕНИЯ ?????? Ситуация с &quot;партнерами&quot; давно была накалена до предела, а у нас ВНЕШИНЕ НАКОПЛЕНИЯ В ЛИПКИХ ЛАПАХ ПАРТНЕРОВ ????
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9 час.
Ингерман Ланская
чё, бандерлог, всё ещё на укропном изъясняешься? Скоро Русский солдат к тебе придёт и у тебя будет 2 пути - сбежать в евро-рейх или повеситься
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5 час.
НГ
Николай Громославский
Один из признаков капиталистического развития-это вывоз капитала за границу(Маркс, Энгельс, Ленин). Мы это проходили в советское время в школе и в институтах.Единственный способ избавиться от &quot;удушающей удавки&quot; для страны -это реставрация социалистических ценностей, как это было в Советском союзе. Наши чиновники как ладана бояться левого поворота в развитии страны, так как придётся ответить народу, которого на протяжении многих лет не замечали за свои антинародные действия.
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4 час.

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