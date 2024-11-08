Одежда, электроника и автомобили: что покупают на маркетплейсах в «Черную пятницу»

Рынок e-commerce продолжает расти, а в период ноябрьских распродаж на маркетплейсах ажиотаж. Правда ли, что склады забиты под завязку, почему сезон скидок длится больше месяца и что собираются покупать россияне в поисках выгоды — в материале «Татар-информа».
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