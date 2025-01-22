Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 233 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иванов Иван
    Россия виновата, что цацкалась с вами в 45м.. Всего то "изнасиловали" 2 (или 7?)миллионов немок и отпустили, сытых, д...И в этом виновата...
  • Стефания Новак
    Опять даем поддержку и оружие братским республикам, а они потом нас "кидают" Как Армения и Украина. Воюют нашим оружи...Министры обороны ...
  • Степан Капуста
    Наверняка, договор с САР был с двусторонними обязательствами. Значит, Сирия лишится каких-то "плюшек" от России. Не п...Новые власти Сири...

🇷🇺🪖Доброе утро, мы из России!!!🔥 ❗️Работаем, братья🇷🇺 #Россия #ВСРФ #ВКСРФ #СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх