Пытавшиеся взойти на Эльбрус боснийцы были без сопровождения гида

За последнюю неделю на Эльбрусе погибли семь человек. Пять человек погибли в составе группы из Боснии и Герцеговины, еще один альпинист — во время отдельного восхождения 26 июля, а 19 июля жертвой несчастного случая при спуске с горы стал 11-летний мальчик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии