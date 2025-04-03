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Царьград

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Боец ММА Ибрагим чуть не сбил женщину, пока хвастался перед друзьями

Боец ММА Ибрагим чуть не сбил женщину, пока хвастался перед друзьями

В столице задержали водителя, что решил похвастаться перед друзьями и в процессе почти сбил женщину. Оказалось, что это боец ММА Ибрагим.

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