Чистая прибыль Сбербанка выросла на 18% за январь–сентябрь 2026 года

Сбербанк сообщил о росте чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учёта (РПБУ) за январь–сентябрь 2026 года на 18,2% в годовом выражении, достигнув уровня 1,5 трлн рублей.
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