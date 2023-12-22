В старые игры мы больше не играем

фарид сабиров

С пидорастами даже в поддавки играть нет смысла , как что они раком встанут а оно нам надо , мы то не пидорасты нас эта позиция не привлекает. Поэтому и не только игры в поддавКуку или ки не смысла. Играем по взрослому если что не так то по морде и со всей силы так что бы зубы выбить и нос сломать до хруста если мало то и посейдон может шарахнуть.