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В старые игры мы больше не играем

В старые игры мы больше не играем

В принципе, Владимир Владимирович постоянно пытается объяснить западу одну простую мысль: ребята, у вас больше не получится нас обмануть.

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Комментарии
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фарид сабиров
С пидорастами даже в поддавки играть нет смысла , как что они раком встанут а оно нам надо , мы то не пидорасты нас эта позиция не привлекает. Поэтому и не только игры в поддавКуку или ки не смысла. Играем по взрослому если что не так то по морде и со всей силы так что бы зубы выбить и нос сломать до хруста если мало то и посейдон может шарахнуть.
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16 час.
лл
лина любимцева
Прежде всего нужно сказать СЕБЕ, что &quot;мы больше не будем играть в доказуху &quot;какие мы надежные партнеры&quot;... ХВАТИТ УЖЕ ИХ УВЕЩЕВАТЬ!!
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13 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Коллективный Запад выродился, не выполняет подписанные договоры.
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10 час.

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