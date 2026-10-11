Гитлер Муссолини Симеон Флорес победил на выборах мэра района Керопалька в Перу. Предприниматель от левой партии опередил ближайшего соперника на 25 голосов.
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