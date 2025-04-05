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Спектакль «Не покидай меня» вошел в сотню лучших сезона 2023-2024

Спектакль «Не покидай меня» вошел в сотню лучших сезона 2023-2024

История основана на реальных событиях.Фото предоставлено пресс-службой театраМосковский театр-студия Всеволода Шиловского вновь получил высокую оценку от профессионалов театра за постановку «Не покидай меня» — спектакль по пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева вошел в топ-100 лучших спектаклей сезона 2023-2024 по версии Российской Национальной театральной премии и Фестиваля «Золотая маска», которая проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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