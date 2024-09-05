В барнаульском водоканале ответили на жалобы на "зловонный ручей" в парке "Юбилейный"

Специалисты взяли пробы на анализ Ручей в парке "Юбилейный" / Фото: "Росводоканал Барнаул" Специалисты "Росводоканала Барнаул" проверили сообщение из социальных сетей о выходе канализационных стоков в парке "Юбилейный".
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