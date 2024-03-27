В Торжке Путину показали ракету "Хризантема", способную отрывать башни танкам

Президент России Владимир Путин посетил авиабазу, расположенную в городе Торжке Тверской области. Во время визита представитель армейской авиации рассказал ему об особенностях применения противотанковых ракетных комплексов "Хризантема", сообщает РИА Новости.
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