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Десять лет борьбы и трогательное прощание: чем запомнилась Наталия Дончева

Десять лет борьбы и трогательное прощание: чем запомнилась Наталия Дончева

1 августа 2026 года стало известно о смерти Наталии Дончевой. Актриса ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной хронической болезни, которая, по словам близких, длилась десять лет.

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