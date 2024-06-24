Мать много лет жила в красоте и комфорте, созданной старшей дочерью на даче, но наследство планирует делить между дочерями пополам

grunbik06mailru

Ну если сохранились чеки, или выписки с расчётного счёта по строительным материалам, есть свидетели, то можно решить через суд. Сделать экспертизу, можно специалиста нанять ,составить акт. Ведь с разрешения владелицы , мамы, проводилась реновация и ремонт. И если встанет вопрос о дележе, то предьявить сестре о возмещении затрат. Неплохо, чтобы и мама посмотрела на эти затраты. Печально конечно, что между родными спор. Мы с братом получили в наследство дом, помогали кто чем мог маме. Когда мог брат больше, а когда и я. И последние годы досматривала маму по времени практически я, а брат старался помочь материально.