Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Владимиру Зеленскому следует делегировать полномочия по ведению переговоров об урегулировании конфликта иному представителю.
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