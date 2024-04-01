Автор: Александр Дугин С сегодняшнего дня Украины больше нет и на юридическом уровне. Если государство демократическое, оно должно подпитывать свою легитимность выборными процедурами.
Украины больше нет
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Слова в политике ничего не значат... Важны соотношения сил и победы на фронте.
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20 час.
Александр Симаков
У политиков работа такая - говорить, поэтому от их слова значат ВСЁ, в том числе и начало или прекращение конфликтов. Война - это Ultima ratio, "последний довод", начинается тогда, когда у политиков заканчиваются слова. А автор статьи, Александр Дугин, не политик. Он философ и политолог.
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17 час.
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