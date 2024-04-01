Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Украины больше нет

Украины больше нет

Автор: Александр Дугин  С сегодняшнего дня Украины больше нет и на юридическом уровне. Если государство демократическое, оно должно подпитывать свою легитимность выборными процедурами.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Слова  в  политике  ничего  не  значат...  Важны соотношения  сил  и  победы  на  фронте.
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20 час.
Александр Симаков
У политиков работа такая - говорить, поэтому от их слова значат ВСЁ, в том числе и начало или прекращение конфликтов. Война -  это Ultima ratio, &quot;последний довод&quot;, начинается тогда, когда у политиков заканчиваются слова.  А автор статьи, Александр Дугин, не политик. Он философ и политолог.
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17 час.

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