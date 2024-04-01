Украины больше нет

Александр Симаков

У политиков работа такая - говорить, поэтому от их слова значат ВСЁ, в том числе и начало или прекращение конфликтов. Война - это Ultima ratio, "последний довод", начинается тогда, когда у политиков заканчиваются слова. А автор статьи, Александр Дугин, не политик. Он философ и политолог.