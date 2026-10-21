Россия наносит удары в ответ на атаки беспилотников, и последствия для Украины уже давно ощутимы, заявил в эксклюзивном комментарии aif.
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Можно говорить о том, что Украина лишилась черноморских и дунайских портов, однако если не будет капитуляции, то всё это только слова, если не будет взят Юг Киева!