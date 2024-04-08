Через 500 лет все японцы будут носить одну фамилию: как это возможно

Антропологи пришли к выводу, что к 2531 году в Японии останутся люди только с одной фамилией. По их мнению, «выживут» только представители клана Сато — теория выглядит сомнительной, но ученые сумели предоставить весьма весомые доказательства.
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