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Через 500 лет все японцы будут носить одну фамилию: как это возможно

Через 500 лет все японцы будут носить одну фамилию: как это возможно

Антропологи пришли к выводу, что к 2531 году в Японии останутся люди только с одной фамилией. По их мнению, «выживут» только представители клана Сато — теория выглядит сомнительной, но ученые сумели предоставить весьма весомые доказательства.

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Комментарии
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АВ
Алексей Васильев
Ну да, такая ситуация в каждом поколении по нарастающей  &quot;выносит&quot; часть менее распространенных фамилий. Через какоего число скрещиваний останется полько одна. Чистая математика.
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15 час.

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