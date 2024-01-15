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Русскому бойцу удалось спастись от огня украинского дрона-камикадзе

Русскому бойцу удалось спастись от огня украинского дрона-камикадзе

Сняли на видео. Солдат русской армии умело увернулся от дрона-камикадзе ВСУРусский солдат, служащий в 1-м Донецком армейском корпусе, умело ушёл от огня дрона-камикадзе, управляемого украинскими солдатами.

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