Эрдоган приглашает Асада в Турцию: наконец-то решили помириться?

Эрдоган заявил, что мог бы пригласить президента Сирии Башара Асада в Турцию для обсуждения нормализации отношений Анкары и Дамаска при участии Москвы Это существенный сдвиг, продиктованный осознанием турками, что в Сирии они проиграли.
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