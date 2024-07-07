Эрдоган приглашает Асада в Турцию: наконец-то решили помириться?

Эрдоган заявил, что мог бы пригласить президента Сирии Башара Асада в Турцию для обсуждения нормализации отношений Анкары и Дамаска при участии Москвы Это существенный сдвиг, продиктованный осознанием турками, что в Сирии они проиграли.