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Галактионов о 3:3 с ЦСКА: «Выигрышный матч, дали сопернику вернуться и сравнять. Игра была полностью под контролем «Локо», но в концовке упустили концентрацию»

– От концовки неудовлетворение прежде всего, от результата. Выигрышный матч, дали сопернику вернуться в игру и дали сравнять.

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